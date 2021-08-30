Как изменились за год симптомы COVID-19

Авторы отмечают, что набор и сила проявлений зависят от вирусной нагрузки, а также от статуса вакцинирования.

Британские ученые выяснили, как изменились со временем основные симптомы COVID-19, учитывая то, что год назад преобладал альфа-штамм коронавируса, а сейчас - более агрессивный вариант дельта, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Всего ученые обработали более пяти миллионов результатов тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученных в период с 26 апреля 2020 года по 7 августа 2021 года. Примерно 28 тысяч, или 0,67 процента из них, оказались положительными. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.

В настоящее время в Великобритании для первичного выявления COVID-19 используют четыре симптома: потерю вкуса, запаха, высокую температуру, сухой кашель. Симптомы, перечисленные в протоколах скрининга Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, намного шире - они включают жар или озноб, кашель, одышку, потерю вкуса и обоняния, утомляемость, боли в мышцах или теле, головную боль, боль в горле, заложенность носа, насморк, тошноту, рвоту или диарею.

Результаты исследования показали, что в период с апреля по декабрь 2020 года, когда основным циркулирующим штаммом в Великобритании был альфа-штамм, а кампания по вакцинированию еще не началась, пациенты в основном сообщали о болях в горле, кашле, лихорадке, потере вкуса и обоняния.

После мая 2021 года, когда доминирующим стал вариант дельта, в дополнение к четырем "классическим" симптомам добавилось большое количество жалоб на головную боль. В том числе этот признак вместе с болью в горле и насморком наблюдался у частично вакцинированных лиц. Примерно каждый второй из инфицированных вариантом дельта жаловался на боли в мышцах, слабость и повышенную утомляемость, а каждый третий - на потерю обоняния и вкуса.

Что интересно, все эти симптомы сильнее проявлялись у молодых людей в возрасте двадцати-тридцати лет и уменьшались с возрастом с еще одним небольшим увеличением у пожилых людей.

Пик симптомов, связанных с вариантом альфа, пришелся на январь 2021 года, когда пациенты жаловались в основном на потерю обоняния и вкуса. Затем наметился спад заболеваемости, пока в мае 2021 года не появился вариант дельта с новыми симптомами - головной болью, кашлем и лихорадкой.

Зимой 2020-2021 к характерным проявлениям COVID-19 добавились признаки других респираторных вирусных инфекций, а также кишечные симптомы, связанные с сезонными микробами.

Авторы отмечают, что набор и сила проявлений зависят от вирусной нагрузки, а также от статуса вакцинирования - уже после первой дозы прививки в целом уменьшается вероятность симптоматического течения COVID-19.

По мнению исследователей, для варианта дельта, который сейчас доминирует в большинстве европейских стран, первичными признаками COVID-19 следует считать слабость и повышенную утомляемость, после которых проявляются головная и мышечная боли, кашель, потеря обоняния и вкуса.

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