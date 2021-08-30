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Массовое ДТП с участием 11 машин произошло на трассе в Жамбылской области

Фото: zakon.kz 30 августа 2021, 20:22

С различными телесными травмами в больницу обратились несколько человек.

Днем 30 августа на трассе в Жамбылской области произошло массовое ДТП, сообщает zakon.kz.

30 августа 2021 года на автотрассе "Западная Европа-Западный Китай" на 393 км в направлении в сторону города Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомашин, - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Было отмечено, что с различными телесными травмами в больницу обратились несколько человек.

В настоящее время начато досудебное расследование.

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