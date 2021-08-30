Убытки в $27,7 млн: ФИФА опубликовала трансферный отчет казахстанских клубов

Вышел отчет о всех трансферах членов ФИФА за последние десять лет.

Официальный сайт ФИФА опубликовал отчет о всех трансферах своих членов за последние десять лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В докладе организации также нашлись и данные о работе на трансферном рынке и казахстанских клубов. За последние десять лет представители Казахстана совершили 989 входящих трансферов, а продали всего 636 футболистов, всего в данных переходах приняло участие 29 клубов.

По данным сайта, казахстанские клубы потратили на приобретение игроком 34,1 миллиона долларов, а вот компенсировать продажей смогли лишь 6,4, что привело их к чистому убытку в размере 27,7 миллионов долларов.

Для примера, британские клубы за десять лет потратили на покупку футболистов 12,5 миллиардов долларов, а Нидерланды оказались одними из лидеров по продажам, заработав два миллиарда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!