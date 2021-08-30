Физическая активность вредна для людей с ожирением - ученые

По мнению ученых, результаты их исследования должны быть использованы для пересмотра нормативов физической активности.

Согласно исследования, физические упражнения снижают количество сгорающих во время отдыха калорий у людей с ожирением, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Международная команда исследователей использовали информацию о расходе энергии 1754 людей на основе базы данных Doubly Labeled Water МАГАТЭ.

Оказалось, что у людей с наибольшим индексом массы тела лишь 51 процент калорий, сожженных во время физической активности, переходил в калории, которые сгорали за день. Для людей с нормальным индексом массы тела этот показатель составлял 72 процента.

Ученые решили выяснить, какие компенсаторные механизмы ответственны за такой эффект.

Так, выяснилось, что роль двух факторов — возраста (пожилые люди склонны больше компенсировать упражнения едой и отдыхом) и собственно ожирения — у таких людей повышение активности уменьшает обмен веществ при полном покое. В итоге каждая потраченная во время упражнений калория оборачивается накоплением дополнительной полкалории во время отдыха.

По мнению ученых, результаты их исследования должны быть использованы для пересмотра нормативов физической активности. В настоящее время для потери веса рекомендуется сжигать 500—600 килокалорий в день.

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