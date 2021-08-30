Выросло число жертв взрывов на складах боеприпасов в Жамбылской области

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
МЧС: число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 15.
Число погибших в результате взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области увеличилось до 15, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло пятнадцати человек. Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты, - сообщили в ведомстве.
Родные опознали тело погибшего, найденного на месте взрыва в Жамбылской области. Им оказался начальник караула СПЧ-3 Заикин Сергей Владимирович.
Поиски еще одного пропавшего человека продолжаются. Работа ведется непрерывно с привлечением саперов, техники и кинологических собак.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!