Казахстанские дети продолжают подсаживаться на вейпы и сигареты - НЦОЗ РК

Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения, с 2014 по 2018 год, число курящих электронные сигареты мальчиков 13-15 лет выросло в три раза, а девочек – в два раза.

Электронные сигареты в Казахстане легко может купить любой ребенок. Большинство продавцов не задаст ни единого вопроса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Мать троих детей Жанар Шаймерденова считает, что электронные сигареты слишком доступны для несовершеннолетних. К таким выводам женщина пришла после небольшого собственного расследования.

Вейпы можно сравнить с ингаляторами. При закипании ароматической жидкости выделяется пар, имитирующий табачный дым. Во многих электронных сигаретах содержится никотин. И продавать их лицам до 21 года категорически запрещено.

Мы не смогли даже пол Астаны обойти, из 10 в двух магазинах был доступ к покупке электронных сигарет. жительница Нур-Султана Жанар Шаймерденова

Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения, с 2014 по 2018 год, число курящих электронные сигареты мальчиков 13-15 лет выросло в три раза, а девочек – в два раза. В 2019 году, почти 13 процентов опрошенных подростков от 15 до 18 лет ПРОБОВАЛИ электронные сигареты хотя бы раз в жизни. А 1% употребляет на регулярной основе.

Есть и родители, разрешающие своим детям употреблять вейпы. Они ошибочно считают, что это безвредно.

В день по 100 затяжек делаю. Родители мне разрешают. Сперва у нас было 45 мг, но потом нам друг залил на 125 . Родители мне от 35 до 25 мг разрешают. Иногда я их ослушиваюсь, и до 45 поднимаю. Олжас (имя изменено)

Подросток рассказал, что гаджет для парения купил вскладчину с друзьями, используют его тоже вместе.

Я категорически против того, что дети употребляют вейпы, даже если употребляют чисто глицерин, это уже один шаг к употреблению никотиносодержащих продуктов, тех же сигарет. В последующем подросток может начать курить сигареты. нарколог Алексей Любушкин

Ситуация ухудшается, поэтому общественники добиваются введения технического регламента для продажи табачных изделий, куда отнесли и вейпы.

На рынке торгуют ими, но если спросить, кто поставщик, где произведены эти новые альтернативные никотинсодержащие продукты то мы не могли получить ответа. Нужен технический регламент. Мы не знаем, в этой жидкости, может, есть канцероген? президент общественного фонда "Амансаулык" Бахыт Туменова

Пока взрослые не пришли к единому мнению и не решили проблему, дети продолжают подсаживаться на вейпы и сигареты. Только за семь месяцев этого года казахстанская полиция зафиксировала 506 фактов продажи несовершеннолетним табачных изделий.

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