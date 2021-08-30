WhatsApp разрешил пользователям не принимать новые правила

Компания решила не угрожать принудительным удалением тем владельцам аккаунтов, которые не согласны с новыми условиями.

Пользователи WhatsApp смогут игнорировать новые правила использования мессенджера, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Компания решила не угрожать принудительным удалением тем владельцам аккаунтов, которые не согласны с новыми условиями.

Ожидается, что уже в ближайшей версии бета-версии WhatsApp появится уведомление о том, что новое пользовательское соглашение касается официально зарегистрированных бизнес-аккаунтов. Частным лицам, которые используют мессенджер для общения с родственниками, друзьями или коллегами, ничего не угрожает: им разрешили не принимать спорные поправки, пишет портал WABetaInfo.

Ранее сообщалось, что WhatsApp потерял более 30 миллионов пользователей с начала января. Тогда это связали с тем, что часть пользователей негативно оценила обновленные условия использования приложения. Многие юзеры в ответ стали переходить в Signal и Telegram.

WhatsApp выпустил обновленное пользовательское соглашение 8 января. В нем говорилось, что мессенджер начнет делиться пользовательскими данными "со всем семейством приложений" корпорации Facebook. В число данных, которые мессенджер собирался передавать, вошли сведения о геолокации, а также об установке и удалении принадлежащих Facebook программ.

Тогда это объяснили необходимостью проанализировать привычки и вкусы пользователей, чтобы подбирать для них более подходящую рекламу. Пользователям, которые не примут новые правила, угрожали запретить отправлять сообщения.

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