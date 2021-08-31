В Китае допустили завоз коронавируса в Ухань через полуфабрикаты из других стран

В основном такие продукты, зараженные геномом коронавируса, приезжали из Европы и США.

Коронавирус в город Ухань могли завезти поставщики полуфабрикатов из других стран, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом пишет китайское издание Global Times со ссылкой на экспертов центра по контролю и профилактике заболеваний Китая (CDC).

Мы провели эпидемиологические исследования и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку замороженных полуфабрикатов, — говорится в заявлении представителя CDC Ма Хуэйлай.

По ее словам, после того, как Китай пережил первую волну коронавируса, эпизодические вспышки COVID-19 наблюдались в Пекине и Даляне.

Эти вспышки оказались связаны с цепочками поставок импортных замороженных продуктов. В основном такие продукты, зараженные геномом коронавируса, приезжали из Европы и США, по словам китайских экспертов. В некоторых районах страны признаки коронавируса были обнаружены раньше, чем в Ухане.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США должны перестать политизировать вопрос о происхождении коронавируса.

Также сообщалось, что разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19. Рассекреченная версия доклада американского разведсообщества была размещена на сайте офиса директора Национальной разведки. В документе говорится, что большинство ведомств Соединенных Штатов также полагают, что коронавирус, "вероятно, не был создан при помощи генной инженерии".

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