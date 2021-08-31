Вспышка коронавируса в Азии может отразиться на производстве всей электроники

Миру грозит дефицит керамических конденсаторов.

В мире возникла угроза нехватки керамических MLCC-конденсаторов, используемых в автомобилях и современной электронике, сообщает zakon.kz со ссылкой на 3dnews.

Крупнейший в мире производитель многослойных керамических конденсаторов (MLCC), японская компания Murata Manufacturing, вынужден остановить на неделю производство на одном из своих заводов из-за вспышки коронавируса. Еще один производитель MLCC, японская Taiyo Yuden, заявил о частичной остановке производства на своем заводе в Малайзии из-за заражения сотрудников.

Все этом может привести к дефициту MLCC, которые широко применяются в современной электронике. Многослойные керамические конденсаторы иногда называют "рисом электронной промышленности", поскольку их размер меньше рисового зерна, но при этом без MLCC не может обойтись ни один iPhone, современная игровая консоль или автомобиль. Конденсаторы обеспечивают емкость для хранения энергии, а многослойность означает наличие нескольких проводящих и изолирующих слоев, за счет чего обеспечивается более высокая производительность в ограниченном пространстве, например, внутри смартфона.

MLCC преимущественно производятся в Юго-Восточной Азии, Японии, Южной Корее, Китае и на Тайване. Некоторые из этих регионов были недавно поражены одним из опасных штаммов инфекции COVID-19. В результате Murata, на долю которой приходится 40 % глобального рынка керамических конденсаторов, закрыла один из своих крупнейших заводов в японском городе Фукуи после того, как коронавирусом заразились 98 сотрудников предприятия.

Представитель компании сказал, что Murata использует другие заводы для компенсации потерь производства, и что пока трудно оценить последствия недельного простоя. По мере развития технологий MLCC становятся мощнее и меньше, но их количество в современных смартфонах и автомобилях продолжает увеличиваться, особенно это касается 5G-смартфонов и электромобилей.

Завод компании Taiyo Yuden в Малайзии работал на полную мощность, но недавно пришлось снизить объем производства на 15-20 % после требования местных властей, которые настаивали на уменьшении используемой рабочей силы в качестве меры профилактики COVID-19. Согласно имеющимся данным, в сложившейся ситуации доставка продукции клиентам Taiyo занимает больше времени, чем обычно, что также может негативно отразиться на ситуации. Официальные представители компании воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

Заводы по производству MLCC компаний Samsung Electro-Mechanics и Murata есть на Филиппинах, но и там последнее время фиксируются рекордные по количеству заражений случаи распространения COVID-19. Согласно имеющимся данным, завод Samsung на Филиппинах в настоящее время работает на полную мощность.

Свободный рынок может помочь сохранить баланс спроса и предложения в сложившейся ситуации.

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