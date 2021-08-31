Сборная Украины прибыла в Казахстан на матч квалификации ЧМ-2022

В столицу Казахстана прибыло 20 игроков, тренерский штаб и персонал сборной.

Сборная Украины прибыла в Казахстан на матч квалификации чемпионата мира-2022 против местной национальной команды, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

В столицу Казахстана прибыло 20 игроков, тренерский штаб и персонал сборной.

Уже вечером по прилету сборная провела тренировку, которое началось в 21.30 по местному времени. После разминки футболисты поработали с мячом в квадратах, почувствовав специфику работы на синтетике. Часть тренировки была посвящена тактической работе.

В занятии приняли участие 15 полевых игроков и трое вратарей. Тарас Степаненко и Сергей Кривцов сегодня ограничились беговой работой, поскольку вчера провели полноценный матч за свой клуб.

Вернувшись в гостиницу, игроки встретились на ужине с четырьмя партнерами по команде, которые только что приехали из аэропорта, — Романом Яремчуком, Александром Зубковым, Игорем Харатин и дебютантом сборной, Тарасом Качараба. Еще чуть позже должны прибыть Руслан Малиновский и Эдуард Соболь.

Завтра команда в полном составе проведет официальную тренировку, а и.о. главного тренера Александр Петраков и один из лидеров команды Андрей Ярмоленко встретятся со СМИ.

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