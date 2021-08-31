12-летний школьник из Лондона заработал $399 000, продавая арты из видеоигры

Парень продавал криптовалюту с изображениями китов из Minecraft.

Школьник Бенджамин Ахмед за два месяца заработал 400 тысяч долларов на продаже NFT-токенов с изображениями китов из Minecraft, сообщает zakon.kz со ссылкой на gagadget.

Парень продавал криптовалюту с изображениями китов из Minecraft. Коллекция токенов, состоящая из 3350 картинок, была распродана за девять часов после выпуска.

Он узнал об этом способе заработка полгода назад. Сейчас парень невероятно популярен среди любителей Minecraft.

По словам Ахмеда, он занимается программированием с пяти лет. На данный момент 12-летний Бенджамин работает над созданием другого набора NFT-токенов. Любовь к IT парню привил отец Имран, который тогда работал веб-разработчиком. Ахмед научился кодировать коллекцию благодаря онлайн-руководствам и инструкторам.

Я впервые узнал о NFT в начале этого года. Это привлекло мое внимание из-за простоты передачи права собственности через блокчейн, – отметил Ахмед.

Что интересно, в настоящее время у Ахмеда есть только кошелек для криптовалюты и нет традиционного банковского счета. Сам парень видит будущее в мемах:

Я считаю, что мемы имеют огромную ценность в этом секторе. Многие проекты имеют какой-то компонент, связанный с мемами, - поделился мальчик.

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