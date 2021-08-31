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Землетрясение произошло на юго-западе от Алматы

Фото: pixabay 31 августа 2021, 06:53

Энергетический класс землетрясения 11.0.

Ночью 31 августа на юго-западе от Алматы произошло землетрясение магнитудой 5.3, сообщает zakon.kz.

31 августа 2021г. в 00 час 23 мин 39 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 953 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 11.0.Магнитуда MPV 5.3.Координаты эпицентра 36.87° с.ш. 69.36° в.д.Глубина 40 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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