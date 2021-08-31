В Казахстане за сутки 4322 человека заболели COVID-19

Приложение zakon.kz
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Всего в стране подтвержден 789 471 случай.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 августа 2021 года в Казахстане. Суточный показатель заражения коронавирусом в Казахстане составил 4322 человека. Между тем количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 900 человек. Лишь в городе Шымкент заметен резкий прирост заболевших КВИ, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 4322 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране выявлен 789471 заболевший.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 6533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
Всего в стране выздоровело 673 629 человека от COVID-19.
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