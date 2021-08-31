В Казахстане за сутки 4322 человека заболели COVID-19

Всего в стране подтвержден 789 471 случай.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 августа 2021 года в Казахстане. Суточный показатель заражения коронавирусом в Казахстане составил 4322 человека. Между тем количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 900 человек. Лишь в городе Шымкент заметен резкий прирост заболевших КВИ, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4322 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

город Нур-Султан - 376

город Алматы - 1309 город

Шымкент - 137

Акмолинская область - 259

Актюбинская область - 123

Алматинская область - 359

Атырауская область - 126

Восточно-Казахстанская область - 166

Жамбылская область - 34

Западно-Казахстанская область - 46

Карагандинская область - 551

Костанайская область - 245

Кызылординская область - 65

Мангистауская область - 109

Павлодарская область - 296

Северо-Казахстанская область - 76

Туркестанская область - 45

Всего в стране выявлен 789471 заболевший.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

в городе Нур-Султане - 1445,

в городе Алматы - 702,

в городе Шымкенте - 116,

в Акмолинской области - 285,

в Актюбинской области - 73,

в Алматинской области - 346,

в Атырауской области - 643,

в ВКО - 112,

в Жамбылской области - 422,

в ЗКО - 27,

в Карагандинской области - 1311,

в Костанайской области - 305,

в Кызылординской области – 150,

в Мангыстауской области - 195,

в Павлодарской области - 153,

в СКО - 142,

в Туркестанской области - 106.

Всего в стране выздоровело 673 629 человека от COVID-19.

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