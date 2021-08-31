Казахстанка Елена Рыбакина уверенно прошла во второй раунд US Open

Елена Рыбакина переиграв Александру Соснович из Беларуси.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прошла во второй раунд US Open, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Рыбакина переиграла Александру Соснович из Беларуси со счетом 6:2, 6:3.

За 1 час 17 минут поединка 20-й номер рейтинга WTA, 22-летняя Елена, сделала 10 эйсов и три брейка, четырежды ошибившись при подаче.

27-летняя Александра, занимающая 90-е место в мировой классификации, один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Стоит отметить, что следующей соперницей Рыбакиной на турнире будет либо француженка Каролин Гарсия, которая победила британку Хэрриет Дарт, — 6:7(6), 6:4, 6:2.

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