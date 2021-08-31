Число умерших от коронавируса казахстанцев превысило 9300

На 31 августа лечение от КВИ продолжают получать 113 402 человека.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 31 августа, сообщает zakon.kz.

На 31 августа лечение от КВИ продолжают получать 113 402 человека (106 538+ и 6864 КВИ-), из них в стационарах находятся 25 582 пациента, на амбулаторном уровне - 87 820 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1791 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 475 пациентов, на аппарате ИВЛ - 216 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 31 августа 2021 года

29 августа зафиксировано 39 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 22 летальных исхода и 16 выздоровевших.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 69 732, летальных случаев - 4428, выздоровевших - 58 440.

На 31 августа 2021 года в Казахстане первым компонентом провакцинировано 6 629 678 человек, вторым - 5 365 824 человек.

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