Китай пожертвует сталью и алюминием ради спасения планеты

Китай считается крупнейшим производителем стали и алюминия в мире.

Для уменьшения выбросов углекислых газов крупнейшая по производству металлов провинция Китая Гуанси намерена снизить выпуск материалов, потребляющих много энергии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Речь идет об алюминии, глиноземе, стали, ферросплавах и цементе. Жертва обусловлена новой кампанией Пекина, направленной на спасение планеты.

Китай считается крупнейшим производителем стали и алюминия в мире. Некоторые алюминиевые и глиноземные заводы будут вынуждены сократить производство в сентябре на половину их мощностей, а новые проекты будут отложены. Сокращение производства в Гуанси может негативно сказаться на балансе спроса и предложения, что приведет к очередному скачку цен.

В ходе торгов 30 августа алюминий подскочил в цене на 3,9 процента (3 322,47 долларов за тонну), достигнув пика с 2006 года. Самый популярный металл на планете за год уже вырос на 50 процентов.

Новый план по производству энергозатратных металлов местные власти начали разрабатывать после того, как вице-премьер Хань Чжэн призвал сократить промышленную деятельность, не соответствующую стандартам энергоемкости. На производство стали приходится 15 процентов выбросов Китая.

Рекордная стоимость алюминия обусловлена не только сокращением производства в Китае, но и действиями России, которая ввела пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Повышение налогов связано с тем, что за счет резкого роста цен зимой производители кратно увеличили свою прибыль.

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