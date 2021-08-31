Депутатская фракция Nur Otan в ЗКО встретилась с мажилисменами

Члены депутатской фракции обсудили вопросы роста популяции сайгаков в регионе.

На заседании депутатской фракции Nur Otan в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами области была обсуждена предвыборная программы партии и ход ее реализации в Западно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

В работе приняли участие депутаты Мажилиса парламента РК Малик Кулшар и Снежанна Имашева, которые с рабочим визитом побывали во всех районах, встретились с земляками и обсудили ряд проблемных вопросов.

Депутаты Мажилиса Парламента РК Малик Кулшар и Снежанна Имашева в ходе рабочей поездки взяли на карандаш все предложения сельских жителей по реализации государственных программ в регионе. Среди самых злободневных вопросов – ситуация, сложившаяся в южных районах региона, в частности, засуха, нехватка кормов для скота и водных ресурсов, а также строительство дороги Казталовка-Жанибек-граница РФ и Онеге-Бисен-Сайхин, которое ведется не первый год. Как отметил мажилисмен Кулшар, строительство ведется медленными темпами и есть вероятность того, что выделенные деньги останутся неосвоенными.

Необходимо дать срочное поручение местным исполнительным и контролирующим органам за два-три месяца до холодов осуществить жесточайший контроль за подрядными строительными организациями. В этом году на строительство этих участков трассы выделили из республиканского бюджета 20 миллиардов тенге, но мы можем потерять эти деньги, если будет неосвоение средств, - сказал Малик Кулшар.

Члены депутатской фракции обсудили вопросы роста популяции сайгаков в регионе. Они уже нанесли значительный урон местным фермерам, потравив часть засеянных полей, но для животных необходимо создать специальный резерват для сохранения численности поголовья, ведь они занесены в Красную книгу. Сейчас обсуждается создание региональной программы по созданию специального резервата для сайгаков. Также необходимо принятие комплексных мер по стабилизации цен на продукты питания и недопущения их дальнейшего роста.

Перед отъездом из региона мы встретились с членами депутатской фракции, чтобы еще раз проанализировать основной круг вопросов, которые необходимо поставить перед Правительством и профильными министерствами. Отрадно, что ни один депутат из каждого района не остался в стороне и обозначил конкретные проблемы, волнующие сегодня сельское население. Мы воочию убедились, как продвигаются государственные программы по всем направлениям, а полученные предложения от населения будем прорабатывать в Мажилисе на заседаниях комиссий, чтобы уже в следующем году эти проблемы не поднимались, - отметила Снежанна Имашева.

Камила Талгат

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