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Сильные дожди ожидаются в Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях

Фото: pixabay.com 31 августа 2021, 09:25

Это грозит подъемом уровней воды в реках.

Штормовое предупреждение объявлено в Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях, сообщает zakon.kz.

В связи с прогнозом дождей, местами сильных, с 31 августа по 2 сентября 2021 года в горных районах Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

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