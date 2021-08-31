В Сети появилось видео, где мужчина в штатском бьет полицейского 

В департаменте полиции Алматы прокомментировали данный инцидент.

Полиция Алматы организовала проверку после появления в Сети видеозаписи, где мужчина в штатском бьет полицейского, передает zakon.kz.

На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в белой рубашке и брюках бьет сотрудника полиции в светоотражающем жилете.

Ролик сопровожден следующим комментарием:

Здравствуйте! На видео в белой футболке заместитель начальника УП Наурызбайского района. Майор полиции Джакипбаев Канат Еркинович систематически избивает молодых сотрудников, применяя свои навыки мастера спорта по боевому виду искусства. Руководство Департамента закрывает на это глаза, прошу внимания общественности. Рядом находился, удерживая руки молодого сотрудника и помогая Джакипбаеву, Турымбетов Ерлик, являющийся заместителем отдела Криминальной полиции, - говорится в нем.

В Департаменте полиции Алматы дали официальное разъяснение происходящему.

По данному факту начата служебная проверка, в ходе которой будет изучено видео и установлены обстоятельства. Дисциплинарной комиссией ДП к виновным лицам будут приняты строгие меры, вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

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