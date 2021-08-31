Смартфоны могут стать причиной ухудшения зрения – эксперт

Офтальмолог назвала проблемы со зрением из-за смартфона.

Офтальмологи предупреждают: использование смартфона может вызвать воспаление глаз и проблемы со зрением, передает zakon.kz.

О возможных проблемах со зрением рассказала агентству "Прайм" офтальмолог-хирург Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Наталия Боша.

По мнению специалиста, при использовании смартфона снижается частота морганий, что приводит к усилению испарения из глаз защитной слезной пленки. Слизистая пересыхает и становится мишенью для разнообразных микроорганизмов, вызывающих воспаление глаз.

Кроме того, доказано, что долгая фокусировка на близком расстоянии вызывает у детей развитие и прогрессирование близорукости, а у взрослых может возникать спазм аккомодации - когда при взгляде вдаль все расплывается. Это может сопровождаться снижением работоспособности, головокружениями и головной болью, - пояснила Боша.

Также при использовании смартфона нередко напрягаются мышцы шеи и воротниковой зоны, нарушается их кровоснабжение, страдает зрительный центр. Это может привести к резкому сужению полей зрения вплоть до его полного исчезновения на некоторое время.

Офтальмолог считает, что самый уязвимый возраст - до девяти лет, поэтому детям давать смартфон не следует.

Взрослым советуют чаще отвлекаться от экрана смартфона, а во время использования держать его на расстоянии 40-45 см от глаз, что особенно важно для детей и подростков, заключила эксперт.

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