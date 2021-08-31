Для регистрации брака теперь можно предъявить электронное удостоверение личности

Это касается и других услуга РАГСа.

Приказом и.о. министра юстиции РК от 13 августа 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения изменений, восстановления, аннулирования записей актов гражданского состояния, сообщает zakon.kz.

Теперь для получения услуг РАГСа граждане могут предоставлять электронные документы, удостоверяющие личность.

Это касается процедуры регистрации брака, снижения брачного возраста, расторжения брака, выдачи повторных свидетельств о рождении на детей до 16-летнего возраста, регистрации рождения, регистрации перемены ФИО, восстановления и аннулирования записей актов гражданского состояния, выдачи повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния.

Так, говорится, что лицам, желающим вступить в брак, необходимо явиться в регистрирующий орган с документом, удостоверяющим личность, либо электронным документом из сервиса цифровых документов в назначенный день регистрации заключения брака.

Если желающие вступить в брак по уважительным причинам не могут явиться в РАГС в установленный день, срок регистрации заключения брака по их просьбе переносится на другое время. В случае неявки в назначенный день вступающих в брак либо одного из них без уважительных причин и отсутствии заявления о просьбе с продлением срока регистрации брака заявление подлежит аннулированию, - говорится в документе.

Супругам, желающим расторгнуть брак, также необходимо явиться в регистрирующий орган с документом, удостоверяющим личность, либо электронным документом из сервиса цифровых документов в назначенный день. По результатам проверки вносятся данные в Информационную систему ЗАГСа по истечении одного месяца со дня подачи заявления в присутствии обоих супругов.

Приказ вводится в действие с 5 сентября 2021 года.

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