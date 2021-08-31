Bank RBK возглавил рейтинг самых щедрых на кешбэк банков

Гарантированный кешбэк составляет 0,5%–2%.

Самые привлекательные условия бонусирования держателей платежных карт среди крупнейших банков Казахстана предлагает Bank RBK. Суммарный кешбэк до 4,5% и до 20% в любимых категориях являются самыми выгодными предложениями на рынке, сообщает Ranking.kz.

По итогам первого полугодия текущего года в стране находилось в обращении уже более 54 млн платежных карт — на 0,6% больше, чем месяцем ранее, и на 34,4% больше, чем год назад.

В таких условиях банки предлагают самые разнообразные системы лояльности и бонусирования, чтобы привлечь клиентов. В целом на рынке РК платежные карты физическим лицам предлагают 17 банков, среди которых 9 — из крупнейшей десятки. Мы рассмотрели предложения крупнейших БВУ РК по популярным картам вплоть до класса Gold включительно.

Гарантированный кешбэк составляет 0,5%–2%. Повышенный кешбэк можно получить за наличие депозита, превышающего определенную сумму, за остаток на карте, за бесконтактную оплату и т. д.

В этой категории лучший суммарный кешбэк в топовой десятке банков — у Bank RBK: к гарантированному кешбэку в 1% добавляются 1% за депозит от 1 млн тг, 1% — за остаток на карте, превышающий 100 тыс. тг, и 1,5% — за бесконтактную оплату; итого 4,5%.

До 4% — правда, лишь в ограниченный период — можно получить по картам Евразийского Банка: гарантированный кешбэк тут составляет всего 0,5%, хотя в первые три месяца он удваивается, а также 1% прибавляется за депозит на сумму, превышающую 1 млн тг, и 2% — за бесконтактную оплату.

В то же время действительно большой кешбэк можно получить от банков по любимым категориям (супермаркеты, автозаправки, аптеки, спорттовары и т. д.).

Самый высокий кешбэк за любимую категорию — у Bank RBK: до 20%.

Следом с кешбэком до 15% идут ForteBank и Jusan Bank, до 10% — Банк ЦентрКредит. У Kaspi Bank в рамках такой категории можно получить лишь до 3%, причем выбирает категорию сам банк, а у Евразийского Банка за любимую категорию добавляется 1%.

Что касается прочих банков, вне топовой десятки на рынке есть и специфические предложения. Например, Альфа-Банк предлагает клиентам выплатить гарантированный кешбэк в размере 50 тыс. тг, но не ранее, чем через год, и при условии трат с карты за этот год свыше 1,2 млн тг (причем оплата коммунальных услуг, к примеру, не считается); Банк Хоум Кредит обещает кешбэк до 33% при условии наличия валютного депозита на сумму от 25 тыс. до 100 тыс. долл. США. и совершения ежемесячных покупок с помощью карты на 125–500 долл. США, и т. д.

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