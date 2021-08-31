В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами

Приемлемое урегулирование с талибами возможно, только если движение сформирует инклюзивное и децентрализованное правительство Афганистана.

Лидер ополчения Масуд провинции Панджшер заявил, что сложит оружие при создании инклюзивного правительства, передает zakon.kz.

Лидер действующего в провинции Панджшер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд сообщил, что прекратит свою деятельность и уйдет из политики, если движение "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан, сообщает РИА Новости.

Если талибы рассчитывают разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики, – сказал он в интервью изданию Foreign Policy.

Масуд добавил, что приемлемое урегулирование с талибами возможно, только если движение сформирует инклюзивное и децентрализованное правительство Афганистана, все остальные варианты он называет неприемлемыми для представителей сопротивления. В противном случае противостояние талибам продолжится.

Лидер Фронта сопротивления Афганистана также отметил, что не получает никакой финансовой поддержки из-за рубежа, а многие страны региона якобы встали на сторону "Талибана".

Правительство (бежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани) вынудило многие страны региона встать на сторону "Талибана". От их этнической и националистической риторики до политики в области водоснабжения, все это спровоцировало и породило вражду со стороны наших соседей, и они сблизились с "Талибаном". Еще одной причиной их сближения с талибами стало присутствие США, а также то, что они могли нанести вред США и НАТО, поддерживая боевиков, – добавил Масуд.

В начале августа движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер.

Панджшерское сопротивление, представленное в основном местными таджиками, является единственным в Афганистане организованным очагом противостояния талибам. Объединение действует на территории горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, одного из самых маленьких по населению и площади регионов страны. Сопротивление возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса".

Талибы 22 августа дали Масуду четыре часа на капитуляцию. В ответ он заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений. К вечеру того же дня появились сообщения, что сотни боевиков "Талибана" выдвинулись по направлению к Панджшеру. Представитель движения Сухейль Шахин заявил РИА Новости, что "Талибан" ведет переговоры по мирному урегулированию ситуации с сопротивлением.

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