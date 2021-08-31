В Казахстане истекает срок обязательной вакцинации двумя компонентами

Мониторинговые группы будут проверять предприятия и организации, как они соблюдают это предписание.

В Казахстане согласно постановлению главного санитарного врача срок обязательной вакцинации двумя компонентами истекает 1 сентября, сообщает zakon.kz.

Согласно документу Ерлан Киясов постановил в срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19.

Ранее этот срок был установлен до 15 августа.

Непривитых сотрудников, не имеющих противопоказаний, ПЦР-справки, не должны пускать на работу, в противном случае работодателей могут оштрафовать.

Ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19, распространяется на:

объекты по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО "Казпочта", банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты);

объекты оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты;

объекты культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);

объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);

организации, осуществляющие пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;

организации образования и воспитания, в том числе образовательные, развивающие и коррекционные центры (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;

объекты санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);

объекты общественного питания, в том числе размещенные в организованных коллективах, а также осуществляющие доставку еды, стритфуды;

медико-социальные объекты всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);

организации здравоохранения, в том числе лаборатории;

аптеки;

объекты жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ, и другие);

организации, оказывающие услуги экскурсионной деятельности;

объекты досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие);

объекты связи и телекоммуникаций.

Мониторинговые группы будут проверять предприятия и организации, как они соблюдают это предписание.

На сегодняшний день первый компонент вакцины против COVID-19 получили 6 629 678 казахстанцев, второй - 5 365 824 человека.

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