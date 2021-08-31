Один человек погиб в Алматинской области при столкновении автомобиля с автобусом

Еще один человек госпитализирован в больницу.

Один человек погиб при столкновении машины с автобусом на трассе в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

ДТП произошло 26 августа около 22:30 на 156 км автодороги Алматы - Кокпек - Коктал на территории Енбекшиказахского района. 27-летний водитель автобуса Yutong, следуя в северном направлении, на затяжном повороте, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Меrcedes-Benz под управлением 43-летнего водителя, - сообщили в ДП области.

В результате ДТП водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте происшествия, а его пассажир был госпитализирован в областную больницу.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК, назначены экспертизы.

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