Как изменились надбавки медикам, задействованным в борьбе с COVID-19

Изменения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 года.

Министр здравоохранения РК 26 августа 2021 года внес изменения в приказ от 4 апреля 2020 года "О некоторых вопросах финансовой поддержки работников организаций здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19", сообщает zakon.kz.

Так, говорится, что в первой группе риска, к которой относятся врачи, средние и младшие медицинские работники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам, с коронавирусом COVID-19, - размер надбавки на одного работника в данной группе риска не превышает двадцатикратный минимальный размер заработной платы ( МРЗП), установленный на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете до 1 августа 2021 года и десятикратный МРЗП, установленный на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете до 1 октября 2021 года.

Ко второй группе риска теперь относятся: врачи и средний медицинский персонал скорой медицинской помощи с привлечением медицинской авиации в случаях их привлечения.

Размер надбавки на одного работника в данной группе риска не превышает десятикратный МРЗП, установленный на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете до 1 августа 2021 года и пятикратный МРЗП, установленный на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете до 1 октября 2021 года.

В третью группу риска также включены члены республиканского штаба по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавирусной инфекции в РК и территориальных штабов акиматов областей, городов республиканского значения и столицы, а также работники здравоохранения, обеспечивающие карантинный режим в пунктах пропуска через Государственную границу РК (на блок-постах, в аэропортах и на железнодорожных вокзалах).

Размер надбавки на одного работника в третьей группе риска не превышает пятикратный МРЗП, установленный на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете до 1 августа 2021 года и 2,5 МРЗП, установленный на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете до 1 октября 2021 года.

Как отмечается, размеры надбавок по группам устанавливает Комиссия на основании предложения руководителя организации здравоохранения. При принятии решения она принимает во внимание эпидемиологическую ситуацию в регионе, характер противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, в которых задействована организация здравоохранения и его работники.

Состав комиссии формируется решением акимата области, городов республиканского значения и столицы из числа представителей:

акимата области, городов республиканского значения и столицы;

территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в лице главного государственного санитарного врача соответствующих административно-территориальных единиц (на транспорте);

местного органа государственного управления здравоохранением области, городов республиканского значения и столицы;

местного органа государственного управления по вопросам занятости и социальной защиты области, городов республиканского значения и столицы;

партии "Nur Otan";

НПО, представляющих интересы медицинских работников, профсоюзов работников здравоохранения;

филиала "Республиканского центр электронного здравоохранения" в лице не ниже заместителя директора филиала.

Приказ вступает в силу с 6 сентября 2021 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!