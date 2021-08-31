Мамин открыл общеобразовательные школы нового формата в Нур-Султане

Глава правительства встретился с преподавателями школы.

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в открытии инновационных школ BINOM и Quantum STEM School в Нур-Султане.

Как отмечает primeminister.kz, BINOM School — новый бренд по внедрению передовых методик в казахстанском общеобразовательном процессе. В 2021-2022 гг. в столице будет открыто 6 школ данного формата. Каждое учебное заведение рассчитано на 4 тыс. учеников в две смены. Обучение организовано на основе отечественной модели и передовых международных систем Финляндии, Великобритании и Южной Кореи. Проект реализуется по принципу государственно-частного партнерства (ГЧП) холдингом BI Group совместно с акиматом г. Нур-Султана.

Каждая школа BINOM площадью более 22 тыс. кв. м оснащена 127 кабинетами, 9 расширенными лабораториями по физике, химии, биологии, нано- и биотехнологиям, кинозалом на 100 мест, коворкинг-зонами для учителей и детей, телестудией, игровыми комнатами, смарт-классами, 3D-принтером для творческих экспериментов, кабинетами робототехники, мастерскими по резьбе металла и дерева, Speaking Club, TedxBinom, а также библиотекой, в которой собрано более 5 тыс. популярных изданий казахстанских и зарубежных писателей. При этом создана комфортная среда обучения для детей с особыми образовательными потребностями: лифты для маломобильных учеников, пандусы, подъемники, регулируемая высота столов и парт, тактильные полосы и др.

Глава правительства встретился с преподавателями школы. Отбор учителей для BINOM проходил на крупнейшей интернет-платформе Jumys Smart Nation. По результатам двухэтапного конкурсного отбора в школу были приняты 300 педагогов со всей республики.

Открытая в столице первая инновационная школа частной сети Quantum STEM School рассчитана на 1020 мест. Школа основана на передовом опыте лучших учебных методик образования Сингапура и США с углубленным изучением дисциплин математики, науки и инженерии — наряду с общеобразовательными предметами, учащиеся осваивают курсы интегрированной инженерной программы (Integrated Engineering Program), спортивного программирования, авиамоделирования и др. В ближайшие годы по всей стране планируется построить 20 Quantum STEM School.

Необходимо наращивать строительство инновационных учебных заведений по модели государственно-частного партнерства, а также развивать сеть частных школ. Реализованные совместно с бизнесом проекты создания передовых учебных заведений станут образцом для формирования новых стандартов среднего образования, — сказал Мамин.

В рамках реализации предвыборной программы партии Nur Otan в период с 2021 до 2025 годы в стране будут введены 800 новых школ. В текущем году планируется ввод в эксплуатацию 200 школ, из них за счет целевого строительства – 163 школы, за счет механизма ГЧП – 6 школ, 31 школа – за счет развития сети частных школ. Открытие в текущем году 200 школ позволит в приоритетном порядке решить проблемы аварийных школ, трехсменных школ и сократить дефицит ученических мест.

В церемонии открытия школ приняли участие заместители премьер-министра Роман Скляр и Ералы Тугжанов, министры образования и науки Асхат Аймагамбетов, здравоохранения — Алексей Цой, аким г.Нур-Султан Алтай Кульгинов и др.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!