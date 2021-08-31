Взрыв в Жамбылской области: МВД расследует нарушение правил обращения с боеприпасами

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в том числе допрос потерпевших и свидетелей, а также осмотр поврежденных объектов с целью определения ущерба.

Расследование взрыва в Жамбылской области и допрос свидетелей проводятся оперативно-следственной группой из центрального аппарата министерства, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

Для полного и объективного расследования взрывов на территории воинской части в Жамбылской области была сформирована оперативно-следственная группа из числа опытных сотрудников центрального аппарата МВД.Расследование проводится по статье 462 части 3 УК РК (нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывчатыми веществами, повлекшее гибель двух и более человек), - сообщил Ораз.

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По его словам, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в том числе допрос потерпевших и свидетелей, а также осмотр поврежденных объектов с целью определения ущерба.

Назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы. На месте происшествия проводится поисковая операция с привлечением бригады саперов и кинологов со служебными собаками. На данный момент обнаружены тела 15 военнослужащих и спасателей, - добавил официальный представитель МВД.

Согласно данным ведомства, для поддержания общественного порядка и ликвидации последствий инцидента были мобилизованы более 800 сотрудников полиции и солдат Национальной гвардии, 113 единиц спецтехники, в том числе 54 из ГУВД и 59 из других государственных структур.

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Полиция временно закрыла подъездные пути к месту происшествия, в том числе железные дороги, и сопроводила к месту происшествия машины скорой помощи. Близ зоны ЧС было эвакуировано более 700 человек из населенных пунктов Кайнар, Жибек Жолы, Ушбулак, организованы автобусные перевозки 2350 пассажиров поездов, проведены разъяснительные работы среди населения.

В лицее №4 села Байзак создан оперативный штаб с участием местных исполнительных, правоохранительных и других государственных органов. Для поддержания общественного порядка круглосуточно патрулируют Национальная гвардия и полиция. Ситуация на месте происшествия стабильная и находится под контролем правоохранительных органов, - отметил Нурдильда Ораз.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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