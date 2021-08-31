Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
На кадрах видеозаписи с камер наблюдения видно, что мужчина неоднократно наносил удары полицейскому.
Появилось полное видео инцидента с избиением полицейского, передает zakon.kz.
На кадрах видеозаписи с камер наблюдения видно, что мужчина неоднократно наносил удары полицейскому в разных локациях.
Полиция Алматы организовала проверку после появления в Сети видеозаписи.
По данному факту начата служебная проверка, в ходе которой будет изучено видео и установлены обстоятельства. Дисциплинарной комиссией ДП к виновным лицам будут приняты строгие меры, вплоть до увольнения из органов внутренних дел, – говорится в комментарии ДП Алматы.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!