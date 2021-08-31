Электроэнергетическая корпорация Алжира получила более 230 млн тенге из Казахстана

Имущественный интерес энергетической организации был перестрахован в СК "Евразия".

Страхование во всем мире является одним из самых эффективных методов управления рисками чрезвычайных ситуаций. Страховые компании возмещают ущерб правительствам, предприятиям и людям после природных и техногенных катастроф.

Так, СК "Евразия" выполнила свои обязательства перед крупнейшей энергетической компанией Алжира - La Societe Nationale de Electricite et du Gaz - после землетрясения в марте 2017 года.

Страховая компания "Евразия" осуществила перестраховочную выплату по факту повреждения электростанции, принадлежащей государственной корпорации La Societe Nationale de Electricite et du Gaz Comision Federal de, контролируемой правительством Алжира. Эта компания занимается производством, распределением и транспортировкой электроэнергии и природного газа физическим и юридическим лицам страны.

Имущественный интерес энергетической организации был перестрахован в СК "Евразия". Договор перестрахования включал в себя покрытие всех рисков ущерба, физической потери, поломку оборудования и прерывание бизнеса.

В рамках своей доли ответственности СК "Евразия" осуществила выплату электроэнергетической корпорации в размере 230,9 млн тенге после землетрясения 2017 года.

Согласно официальным данным, с 1900 по 2021 год в Алжире произошло 49 землетрясений. В современной экономике именно страхование выступает в роли финансового стабилизатора, позволяющего обществу компенсировать ущерб, который наносят природные катастрофы. Механизм перестрахования позволяет аккумулировать средства для возмещения затрат на восстановление инфраструктуры, нарушенной ЧС. В этом году СК "Евразия" уже осуществляла несколько крупных выплат по договорам перестрахования, - говорит член правления СК "Евразия" Нурмухамед Тульбаев.

По данным Национального Банка РК, по состоянию на 1 августа 2021 года доля АО "СК "Евразия" от общего перестрахования (КОС) по Казахстану составляет 83,57%.

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