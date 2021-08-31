Чем был интересен первый день на US OPEN-2021

Казахстан на престижных соревнованиях в этом году представлен 11 участниками.

В Нью-Йорке стартовал Открытый чемпионат США по теннису, передает zakon.kz.

Самый последний турнир сезона из серии "Гранд Слэм" продлится до 12 сентября.

Казахстан на престижных соревнованиях в этом году представлен рекордным количеством участников – 11, пять мужчин и шесть женщин. Практически весь состав национальной сборной Казахстана представлен на американских кортах, как мужской, так и женской.

К большему сожалению, первый игровой день не принес особых похвал нашим теннисистам. Основную сетку одиночного разряда покинули Юлия Путинцева, Михаил Кукушкин и Ярослава Шведова. Еще, ранее на стадии квалификационных игр выбыл из турнира Дмитрий Попко.

Путинцева, получившая от организаторов 31 номер посева, в упорном поединке уступила эстонке Кайе Канепи 6:2, 6:7, 2:6. Михаил Кукушкин сражался все пять сетов против Пабло Андухара из Испании. Выиграв стартовые партии 6:3, 6:4, Михаил далее уступил 4:6, 4:6, 2:6.

Чемпионка US OPEN-2010 года в парных играх Ярослава Шведова на старте уступила итальянке Жасмин Поалини 3:6, 4:6. И теперь будет делать акцент на выступлениях в парном разряде. А помогать ей будет другая казахстанка Анна Данилина.

За этими тремя поражениями идет победа лидера нашей женской сборной Елены Рыбакиной. В первом круге американского первенства Лена взяла вверх над Александрой Саснович из Беларуси 6:2, 6:3.

Помимо Рыбакиной в одиночном разряде еще выступят Александр Бублик и Зарина Диас. Первая ракетка Казахстана Бублик предстанет перед зрителями 31 августа, его соперником будет Янник Ханфман из Германии.

Зарина Диас выйдет на корты Нью-Йорка параллельно с Александром Бубликом. Оппонировать алматинке будет хозяйка площадки, 20летняя Аманда Анисимова. Начало матчей Зарины и Саши примерно в 22.30 по времени Нур-Султана.

Каждый турнир "Большого шлема" всегда интересен болельщикам приятными сюрпризами и сенсациями. Громкие победы преподносят молодые талантливые игроки или ветераны, которые возвращаются в "ТУР", и проявляют былые свои кондиции авторитетных игроков.

И одним из таких матчей первого круга стало противостояние британца Энди Маррея и Стефаноса Циципаса, третьего номера мирового рейтинга. Матч продлился классические все пять сетов, радую фанатов, то грека, то шотландца. Итоговые цифры на табло следующие 2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Циципаса. Матч продлился 4 часа и 49 минут.

Первую сенсацию турнира преподнес молодой американец Брендон Накашима, победив своего земляка и любимца местной публики Джона Изнера 7:6, 6:7, 6:3. Огорчили своих болельщиков сеяные теннисисты – Филип Краинович (32), Марин Чилич (30), Андрей Давидович Фокина (29), Юго Умбер (23).

Вслед за одиночками, казахстанские болельщики тенниса ждут начало игр и в парной категории. Там выступит финалист Роллан Гаррос-2021 Андрей Голубев, и победитель многих турниров нынешнего сезона из серии "челленджер" Александр Недовесов. Компанию им составят Галина Воскобоева, Анна Данилина, Юлия Путинцева и другие наши теннисисты.

Куандык Шынасилов

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