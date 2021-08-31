Почти на треть вырос товарооборот Казахстана с Россией

Объем торговли между двумя странами в текущем году может превысить отметку в 23 млрд долларов.

Товарооборот Казахстана с Россией за январь–июнь 2021 года составил 10,7 млрд долларов США. Это на 26,7% больше, чем годом ранее, сообщает zakon.kz.

Большую часть товарооборота — 69,6%, или 7,5 млрд долл. США, плюс 19,2% за год — занимает импорт из РФ в РК. На экспорт из РК пришлось 30,4%, или 3,3 млрд долл. США — сразу на 48% больше, чем годом ранее, - говорится в исследовании finprom.kz.

При этом доля РФ в структуре совокупного товарооборота РК составила 23,7%, в структуре импорта — 40,8%, в структуре экспорта — 12,1%.

Из России в Казахстан завозят самые различные товары. Так, например, за полгода в РК импортировали 375,1 млн литров минеральной воды, 402,5 тыс. тонн портландцемента, 287,6 тыс. тонн угля, 3,6 тыс. тонн медикаментов, 299,3 тыс. кв. м древесностружечных плит, 3,4 млн кв. м линолеума, 243,9 млн кирпичей, 509,4 тыс. раковин и т. д.

В свою очередь, из Казахстана за полгода отправили в Россию 39 тыс. тонн пшеницы, 11,5 тыс. тонн риса, 128,2 тыс. тонн портландцемента, 4,6 млн тонн железных руд, 41 тыс. тонн природного газового конденсата, 27,3 тыс. тонн удобрений, 12,4 тыс. кв. м керамических плит, 26,8 тыс. тонн алкогольных и безалкогольных напитков.

Как отмечается, объем инвестиций со стороны России в Казахстан увеличился на 10,2% за год, до 12,3 млрд долл. США на 1 апреля текущего года.

Для сравнения: на 1 апреля прошлого года объём обязательств резидентов Казахстана перед инвесторами из России составлял 11,2 млрд долл. США — на 3,9% меньше, чем годом ранее.

Большая часть инвестиций пришлась на обрабатывающую промышленность: 3,6 млрд долл. США. Немалый объем инвестиций пришёлся на сферу торговли и авторемонта, а также на финансовую и страховую деятельность, - отмечают аналитики.

Валовой приток прямых инвестиций из России в Казахстан в первом квартале текущего года составил 384,1 млн долл. США — на 3,8% меньше, чем годом ранее. В прошлом году показатель составлял 295,2 млн долл. США, плюс 24,5% за год.

Количество действующих российских предприятий в РК на 1 августа 2021 года составило 7,8 тыс. компаний, плюс 4,1% за год. Из них сразу 48,1% предприятий работало в сфере торговли и авторемонта. Другими популярными сферами стали строительство, а также профессиональная, научная и техническая деятельность.

По данным правительства, объем торговли между двумя странами в текущем году может превысить отметку в 23 млрд долларов.

На стадии реализации и проработки находится 30 совместных крупных проектов в сфере промышленной кооперации, торговли, строительной индустрии, фармацевтической, нефтехимической и легкой промышленности на общую сумму 5,3 млрд долл. США.

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