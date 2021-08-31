Эксперты рассказали, какой кашель может указывать на рак легких

Приступы кашля возникают в основном в ночное время.

Онколог заявила, что длительный и изнуряющий кашель может свидетельствовать о раке легких, передает zakon.kz.

Об этом рассказала российский врач-онколог Александра Логинова на своей странице в Instagram, сообщает Lenta.ru.

Как считает специалист, чаще всего в начале заболевания сухой кашель практически не приносит дискомфорта. Однако при прогрессировании болезни он может стать приступообразным, надрывистым и приглушенным. Это обусловлено гиперреактивностью легких, а также говорит о повреждении их структуры.

В дальнейшем кашель при раке легких может носить даже судорожный характер, - добавила врач.

По словам врача, приступы могут возникать в основном в ночное время и сопровождаться рвотой. Кроме того, после приступов больные могут потерять сознание. Онколог рекомендовала обратить внимание на отхождение густой мокроты ночью и по утрам и появление капелек или прожилок крови. В этом случае стоит обратиться к специалисту, заключила Логинова.

Ранее врач-онколог Александр Серяков перечислил шесть ранних признаков рака крови. По его утверждению, лейкоз можно распознать по общей симптоматике, которую называют синдромом интоксикации. В него входит снижение веса - более чем на десять процентов за полгода.

Отметим, что самостоятельная диагностика может усугубить ситуацию. Чтобы избежать осложнений, стоит обратиться к опытному врачу для установления точного диагноза.

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