Токаев отправил в отставку министра обороны

Президент рассмотрел рапорт Ермекбаева.

Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Нурлана Ермекбаева, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь президента.

Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее, - уточнил Берик Уали.

27 августа после взрывов в Жамбылской области министр обороны Нурлан Ермекбаев сообщил, что готов уйти в отставку.

Моя главная цель - ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. Если вас интересует вопрос отставки, то после того, как я услышал эту новость, я принял для себя решение: я подам в отставку, я буду просить отставки. Все остальное решит вышестоящее руководство, - уточнил тогда Ермекбаев.

Нурлан Ермекбаев был назначен на должность министра обороны в августе 2018 года. До назначения он занимал должность помощника президента - секретаря Совета Безопасности РК.

Напомним, что взрывы в Жамбылской области прогремели вечером 26 августа. По последним данным, погибли 15 человек.

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