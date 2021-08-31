Казпочта обновляет курьерские продукты

Теперь на один адрес можно одновременно получить до 5 посылок, существенно сэкономив на стоимости доставки.

Национальный почтовый оператор Казахстана на протяжении последнего года сфокусирован на повышении качества сервиса курьерской доставки, сообщает пресс-служба компании.

Наша компания ежедневно обрабатывает более 40 тысяч почтовых отправлений, в год в среднем – свыше 15 млн. Отслеживать статус каждого почтового отправления нам помогают новые технологичные решения. К примеру, DashBoards позволяют нам в режиме онлайн контролировать сроки пересылки, доставки и прочие производственные показатели. В том числе планировать мощности по ожидаемым объемам входящей почты. Данные дэшбордов предоставляются и нашим корпоративным клиентам для оценки качества оказываемых услуг. Кроме того, наши клиенты, подписанные на Telegram-бот @KazPostBot, получают через данный телеграм-бот уведомления о выдаче почтового отправления на доставку, об успешном вручении либо несостоявшейся доставке в связи с отсутствием клиента, - отметила управляющий директор по почтовому сервису АО "Казпочта" Алия Сугирбаева.

Кроме того, разработано мобильное приложение для сокращения времени обработки, выгрузки и загрузки почтовых отправлений за счет автоматизации процессов, приложение Go Post для курьеров, паллетизация и контейнеризация посылок. Все это существенно повышает качество курьерских услуг Казпочты.

Наряду с этим, Казпочта разработала и запустила новые оптимальные пакеты EMS услуг - "Go post express", "Go post standard", "Go post city", "Go post Home" с возможностью безналичной оплаты курьеру при получении посылки: - "Go post express" – доставка пакетов и посылок EMS весом до 30 кг между областными центрами и ниже областных центров РК авиатранспортом. - "Go post standard" – доставка пакетов и посылок EMS весом до 30 кг до областных центров и ниже областных центров РК наземным транспортом. - "Go post city" – доставка пакетов и посылок EMS весом до 30 кг внутри города. - "Go post Home" - доставка почтовых отправлений из супермаркетов посылок до дома или офиса.

Вместе с тем, для индивидуальных абонентов особенно интересной будет услуга "GoPost Home". Она реализуется во всех городах областного значения и доступна в супермаркетах посылок. Фиксированная стоимость доставки от супермаркета до дома – 1000 тенге. Но на один адрес в рамках одной поставки можно доставить до 5 посылок. В таком случае стоимость доставки только первой посылки будет составлять 1000 тенге, последующих посылок - 200 тенге. Условие лишь одно – суммарный вес доставки не должен превышать 14 кг. В дальнейшем функция "GoPost Home" будет доступна посредством колл центр 1499.

Пока же заказать услугу можно через Telegram-бот @KazPostBot. Если успеть до 16.00, то посылка на указанный адрес будет доставлена курьером в тот же день. Подписчики этого Telegram-бота также получают уведомления, если на их имя поступила посылка в то или иное отделение.

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