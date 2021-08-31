В Алматы уволили полицейского, поднявшего руку на подчиненного

Начато расследование.

В Алматы из органов внутренних дел уволили полицейского, поднявшего руку на подчиненного, передает zakon.kz.

Сегодня, 31 августа, в Сети появилось видео, где мужчина бьет сотрудника полиции. В описании говорилось, что это замначальника Управления полиции Наурызбайского района поднимает руку на подчиненного.

Глава полиции Алматы Канат Таймерденов подтвердил, что на видео замначальника управления Джакипбаев К. В полиции экстренно провели дисциплинарную комиссию и решили его уволить за поступок, дискредитирующий органы внутренних дел и нарушение норм "Этического кодекса государственных служащих РК". Ряд руководителей этого подразделения также освобождены от занимаемых должностей.

Кроме того, было начато расследование по статье 362 "Превышение власти или должностных полномочий".

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