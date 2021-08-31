Скандальное выселение – предприниматели отказываются исполнять решение суда в Алматы

Законный владелец помещения несет многомиллионные убытки из-за того, что ряд алматинских ТОО не исполняет решение суда.

Решение судов двух инстанций игнорируют и отказываются исполнять ряд алматинских ТОО. Предметом спора стало нежилое помещение – бывший магазин Sauvage. Работают в этом помещении компании, которые связывают с семьей прогремевшей в СМИ в 2016 году алматинки Лилии Рах.

Известный модный байер Лилия Рах и владелица компании по производству ювелирных изделий Мири Паз обвинялись в похищении и насильном удержании гражданина Узбекистана Хамро Суванова. 10 ноября 2016 года Алмалинский районный суд признал Рах и Паз виновными по статье 125 УК РК "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору" и приговорил к семи и семи с половиной лет лишения свободы, соответственно. Их имущество было конфисковано.

Лилия Рах свою вину не признала, а ее адвокаты подали апелляцию, которая была удовлетворена в связи с раскаянием и наличием несовершеннолетнего ребенка. Позднее в интервью zakon.kz Лилия говорила о том, что ее "подставили", тем не менее, признавала, что была частично виновата в той ситуации. Магазин Sauvage, который стал предметом судебного спора, Лилия Рах упоминала все в том же интервью, как место своей работы.

В 2012 году был взят кредит в "Цеснабанке", который должен был быть погашен в марте 2019 года. 10 сентября 2013 года был получен второй кредит в том же финансовом учреждении сроком на 60 месяцев. Оформлялись займы на компании, аффилированные с семьей Лилии Рах, в качестве залога было предоставлено пять нежилых помещений общей площадью более 3,5 тыс. кв. м.

В результате нарушения заемщиком обязательств "Цеснабанк" принял решение о досрочном погашении займов. С тех пор между компаниями и банком ведутся судебные тяжбы.

В мае 2018 года столичный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению "Цеснабанка" к Лилии Рах, ее сыну и бывшему мужу, как к залогодателям, а также к принадлежащим им компаниям о взыскании задолженности. Они были признаны судом должниками, с которых надлежало взыскать несколько миллиардов тенге. Взыскание было обращено на заложенное имущество ответчиков, в том числе и на магазин Sauvage.

В октябре 2020 года "Цеснабанк" передал недвижимое имущество (данный магазин Sauvage) под управление своей дочерней компании ТОО "Jusan Development".

С конца 2020 года эта компания упорно ведет судебные тяжбы с прежними собственниками нежилых площадей. Ответчиками значились экс-супруг Лилии Рах – Олег Сухин, ТОО "ALF Trade", ТОО "NeoStyle AS", ТОО "FTrend", ТОО "Retail Support", ТОО "Kid’s Planet-RL" (Кидс Планет-РЛ). Теперь предметом спора стало истребование магазина из незаконного владения и пользования прежних собственников.

В мае 2021 года Медеуским районным судом города Алматы иск ТОО "Jusan Development" был удовлетворен. По решению суда все находящиеся в помещении лица обязаны освободить магазин. Бывшие владельцы подали апелляцию, в июле текущего года Алматинский городской суд оставил решение районного суда без изменений.

Несмотря на то, что суды уже двух инстанций приняли решение об истребовании в пользу ТОО "Jusan Development" из чужого незаконного владения и обязали всех ответчиков покинуть магазин, освободить помещение от прежних владельцев не удалось до сих пор.

По словам представителей ТОО "Jusan Development", Лилия Рах препятствует исполнению решения суда и не освобождает данное помещение. Более того, не оплачиваются налоги и квитанции за коммунальные услуги. Законный владелец нежилого помещения ежемесячно несет расходы в размере более 1 млн тенге на содержание здания, а также на уплату налогов. Упущенную выгоду представители ТОО "Jusan Development" оценивают в сумму около 11 млн. тенге в месяц, а за весь срок длинного и мучительного судебного процесса сумма убытков владельца помещения составила более 110 млн тенге.

Тем временем, работающие в магазине компании продолжают увеличивать дебиторскую задолженность и вести торговлю, получая прибыль и пользуясь чужим имуществом, подчеркивают представители ТОО "Jusan Development".

23 августа текущего года сотрудники ТОО "Jusan Development" и частный судебный исполнитель потребовали бывших владельцев помещения съехать. Те начали упаковывать вещи, но как только законные владельцы покинули помещение, продавцы продолжили обслуживать клиентов. От помощи в предоставлении профессиональной компании, которая помогла бы упаковать и перевезти все имущество, по словам представителей ТОО "Jusan Development", Лилия Рах отказалась.

25 августа сотрудники компаний, незаконно работающих в этом помещении, избрали новую тактику – как только возле магазина появились частный судебный исполнитель и представители нового собственника, двери Sauvage закрылись, как будто он и не работал.

27 августа очередная попытка законного владельца здания попасть в помещение магазина вместе с частным судебным исполнителем переросла в скандал. Лилия Рах и ее сотрудники стали кричать на представителей ТОО "Jusan Development".

При этом в социальных сетях Лилия Рах, сотрудники компаний и поддерживающие их пользователи пишут о "неком судебном документе", по которому им разрешено занимать помещение магазина до 1 декабря 2021 года, хотя сам этот документ нигде не был продемонстрирован. Миллиардные долги и непогашенные кредиты при этом остаются "за кадром". Равно как и судебные решения, которые должны быть исполнены по закону.

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