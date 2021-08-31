ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают не допустить закрытия школ в Европе и Центральной Азии

Миллионы детей сейчас возвращаются в школы.

ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают не допустить закрытия школ и обеспечить безопасность школьного обучения в условиях пандемии коронавируса в странах Европы и Центральной Азии, сообщает zakon.kz.

Миллионы детей сейчас возвращаются в школы.

обеспечение вакцинации против COVID-19 для преподавателей и других сотрудников школ в числе целевых групп согласно национальным планам вакцинации,

обеспечение вакцинации для уязвимых групп населения,

вакцинация должна быть обеспечена для детей старше 12 лет с нарушениями здоровья, создающими высокий риск тяжелого течения COVID-19.

Какие меры принимаются для минимизации распространения вируса

Важной мерой также является осуществление позитивных изменений в школьной среде, таких как улучшение вентиляции в классах, ограничение (по мере возможности) числа детей в классе, физическое дистанцирование и регулярное тестирование для детей и персонала.

Пандемия привела к самым катастрофическим последствиям для учебного процесса в истории, и поэтому сейчас важно не допустить перебоев в очном школьном образовании в странах Европейского региона ВОЗ. Это имеет огромное значение для образования, психического здоровья и развития социальных навыков наших детей, и для того, чтобы школы помогали нашим детям стать счастливыми и полноценными членами общества. Пандемия еще не побеждена, но уже сейчас обеспечение безопасных условий для очного школьного образования для детей должно стать нашей главной задачей. Мы не вправе лишать наших детей возможностей, которых они достойны. Мы призываем все без исключения страны не допустить закрытия школ, и призываем школы осуществлять меры, которые позволят свести к минимуму риск заболевания COVID-19 и распространения вариантов вируса, - сказал Европейский региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.

Вариант "Дельта", отличающийся высокой контагиозностью, стал дополнительным осложняющим фактором для начала нынешнего учебного года. В условиях высоких показателей распространения COVID-19 среди населения существенно увеличивается и риск распространения вируса в школах. Имеющиеся данные говорят о том, что полный курс вакцинации против COVID-19 значительно снижает риск тяжелого течения болезни и летального исхода. Люди ни в коем случае не должны отказываться от вакцинации.

Вакцинация – это наша лучшая стратегия защиты от вируса. Для того чтобы положить конец пандемии, мы должны немедленно расширить справедливый доступ к вакцинации во всех странах, в том числе путем поддержки производства вакцин и, где это возможно, путем обеспечения обмена вакцинами, для защиты уязвимых людей в каждой стране. Мы должны продолжать проверенные противоэпидемические мероприятия, включая тестирование, секвенирование, отслеживание контактов, изоляцию и карантин, – заявил он.

По словам заместителя директора регионального бюро ЮНИСЕФ для стран Европы и Центральной Азии Филиппа Кори, пандемия еще не окончена.

Обеспечить бесперебойную работу школ во всем регионе – наша общая задача. Мы не можем допустить, чтобы дети и подростки еще один год страдали от сбоев в получении образования. Вакцинация и защитные меры помогут нам не допустить повторения худшего сценария пандемии, когда мы оказались в карантине, а наши дети не могли ходить в школу. Наши дети стали безмолвными жертвами пандемии, и сильнее других пострадали дети из наиболее маргинализированных групп населения. Самые уязвимые дети в Регионе и до начала пандемии не были охвачены системой школьного образования, или же они посещали школу, но их успеваемость была ниже, чем у их одноклассников. Школа – это не просто здание. Это место, где дети учатся, чувствуют себя в безопасности и играют. Школы – это сердце наших сообществ. Когда школы закрываются, дети не могут учиться, не могут быть рядом с друзьями. Они могут становиться жертвами домашнего насилия. Пандемия только лишь усугубила и без того недопустимую ситуацию. Мы должны сделать так, чтобы школы вновь открылись, и не допустить их повторного закрытия, - заявил он.

Рассматривать закрытие школ только как крайнюю меру: школы должны закрываться в последнюю очередь и открываться в первую очередь. Обеспечить реализацию стратегий в отношении тестирования. Обеспечить эффективные меры по снижению риска. Обеспечить защиту психического и социального благополучия детей. Обеспечить защиту для детей в уязвимых ситуациях и для маргинализированных детей. Обеспечить позитивные изменения в школьной среде. Обеспечить участие детей и подростков в процессе принятия решений. Обеспечить реализацию стратегий в отношении вакцинации, призванных не допустить закрытия школ.

Восемь экспертных рекомендаций для школьного обучения во время пандемии COVID-19

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