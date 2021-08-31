Как производить госзакуп через электронный каталог товаров

Основные вопросы по работе на портале OMarket.kz.

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Вы узнаете:

Об особенностях закупа товара до 100 МРП через электронный каталог товаров.

Что изменилось в законодательстве по приобретению товаров через Омаркет с 1 июня 2021 года.

В чем особенности закупа через Омаркет. Как правильно подобрать необходимые вам товары и многом другом.

Мероприятие полезно специалистам, принимающим участие в закупках в роли ЗАКАЗЧИКА, ОРГАНИЗАТОРА, ПОСТАВЩИКА.

Ведущие: Наталья Романова (Худайбергенова), эксперт-практик по ГЗ и Айсулу Аманбаева, аналитик проекта Omarket.kz.

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