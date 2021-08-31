Как производить госзакуп через электронный каталог товаров

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Основные вопросы по работе на портале OMarket.kz.
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Основные вопросы по работе на портале OMarket.kz".
Вы узнаете:
Мероприятие полезно специалистам, принимающим участие в закупках в роли ЗАКАЗЧИКА, ОРГАНИЗАТОРА, ПОСТАВЩИКА.
Ведущие: Наталья Романова (Худайбергенова), эксперт-практик по ГЗ и Айсулу Аманбаева, аналитик проекта Omarket.kz.
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