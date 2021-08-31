Ночью последний американский солдат покинул аэропорт Кабула.

Талибы объявили о полной независимости Афганистана после вывода сил США, передает zakon.kz.

Представитель радикального движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) Забиулла Муджахид заявил, что после завершения вывода американских войск Афганистан обрел полную независимость.

Сегодня в полночь по афганскому времени последний американский солдат покинул аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна наконец стала свободной и обрела полную независимость, – написал Муджахид в Twitter.

Ранее представитель Министерства обороны США генерал Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и об окончании военной миссии Соединенных Штатов в стране.

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