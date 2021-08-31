Список старинной Тихвинской иконы прибыл в Казахстан

Постоянным местом пребывания казахстанского списка станет Казанский собор Алматы.

Новая православная святыня прибыла 31 августа в Алматы, сообщает zakon.kz.

Список с чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери, изготовленный специально для Казахстана, привез митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава православной церкви Казахстана.

По прибытии в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря провели торжественное служение по поводу встречи иконы на казахстанской земле.

Мы сохраняем древнюю традицию создавать списки с чудотворных икон, особенно в периоды серьезных испытаний. Коронавирусная инфекция в наше время стала таким тяжким испытанием во всем мире. Надеюсь, что чудотворный образ Тихвинской Богородицы станет опорой верующим для молитвенного обращения к Господу с просьбой о милости для каждого человека и избавления от этой напасти, - сказал митрополит Александр.

Список древней иконы изготовлен по инициативе митрополита Александра по благословению Патриарха Московского и вся Руси Кирилла. Идею поддержал епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, нынешний хранитель святыни 13-го века.

Икону создали петербургские мастера-иконописцы с точным сохранением размера, цвета, утрат и других следов времени. Ранее для изготовления новых списков старинную икону приходилось часто извлекать из специального киота и снимать с нее оклад, что привело к неизбежным сколам, царапинам и другим повреждениям. Больше старинный оригинальный образ не будут извлекать из оклада, а списки можно будет делать, обращаясь к казахстанской иконе.

Постоянным местом пребывания казахстанского списка станет Казанский собор Алматы.

Тихвинская икона Божией Матери была обретена в 13 веке и прославилась как защитница земли от нападений врагов и семьи от различных напастей. Ее почитают как помощницу в прибавлении детей, их воспитании и гармоничном развитии. Поэтому с иконы в разные века было создано множество списков.

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