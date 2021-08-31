В Алматы накрыли лабораторию по производству марихуаны

Подозреваемый экспериментировал.

Алматинец выращивал марихуану в подвале многоквартирного дома по улице Достык, сообщает zakon.kz.

45-летний мужчина культивировал в импровизированной лаборатории.

Он выбрал подходящий уголок, оснастил его фольгой и ультрафиолетом, разместил горшок с марихуаной. Подозреваемый утверждает, так он пока экспериментировал. В случае успеха, планировал поставить "бизнес" на поток. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.300 УК РК, – сообщил заместитель начальника Управления полиции Медеуского района Ельнур Кудратбаев.

Стоит отметить, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.

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