Авангард и ЦСКА откроют новый сезон КХЛ

Встреча пройдет в подмосковной Балашихе, начало в 22.00 по времени Нур-Султана.

2 сентября стартует регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги, передает zakon.kz.

Занавес Чемпионата днем ранее подымут "Авангард" и "ЦСКА", в матче за "Кубок Открытия", сообщает khl.ru.

Встреча пройдет в подмосковной Балашихе, начало в 22.00 по времени Нур-Султана.

Казахстанские болельщики хоккея с нетерпением ждут начала матчей своей любимой команды - "Барыс". Столичные хоккеисты к началу первенства подошли в хорошей форме, выиграв Кубок Президента. Нынешний чемпионат будет экзаменом для новичков команды – шведов Олле Альсинга и Эрика Мартинссона, Коди Куника (Канада), а также стража ворот, героя последнего чемпионата мира в Латвии Никиты Бояркина.

Подопечные Юрия Михайлиса начнут свои игры домашней серией из четырех матчей. И это будут не простые матчи, в Нур-Султан приедут серьезные дружины. Первый наш гость – "Салават Юлаев", матч начнется 3 сентября в 19.30. Далее идут Металлург (5 сентября), Амур (8 сентября) и Спартак (11 сентября).

Куандык Шынасилов

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