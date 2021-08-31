Стало известно, как восстановить обоняние после COVID-19

Специалисты дали советы по восстановлению обоняния после коронавируса.

Инфекционист рассказала, как восстановить обоняние после перенесенного COVID-19, передает zakon.kz.

Большинство перенесших коронавирус людей страдают от искажения или полной потери обоняния. Для того, чтобы его восстановить, следует изменить рацион питания, проводить ароматерапию с эфирными маслами, а также поддерживать свое психическое здоровье, рассказала РИА Новости инфекционист Светлана Малиновская.

Паросмия – это искаженное восприятие запахов. Как пояснила врач, на сегодняшний день этот недуг является самым частым последствием коронавируса. В ряде случаев это связано с проявлениями поражений в центральной нервной системе.

В ЦНС есть обонятельные луковицы – нервные структуры, часть головного мозга. Они принимают и обрабатывают сигналы от обонятельных рецепторов. При их поражении и развивается паросмия, – рассказала Малиновская.

Зачастую пациенты жалуются на нехарактерные и неприятные запахи, причем интенсивность дискомфорта бывает разной. Некоторым пациентам пришлось отказаться от кофе и сменить зубную пасту, а у кого-то и любимая еда стала вызывать отвращение, отметила врач.

Позаботьтесь о психологическом здоровье: чаще гуляйте на свежем воздухе, попробуйте различные практики расслабления. Серьезные нарушения обоняния безусловно оборачиваются стрессом для организма, а стресс может ухудшать симптомы паросмии, – сказала эксперт.

По словам Малиновской, можно попробовать следующий способ восстановления обоняния: заготовить пузырьки с разными эфирными маслами и устраивать сеансы "тренировки" несколько раз в день, вдыхая аромат из каждого пузырька и отмечая свои ощущения.

Инфекционист подчеркнула, что пациент может помочь себе перенести острую фазу искажения запахов.

Если еда пахнет для вас настолько отвратительно, что вы не можете ничего есть, попробуйте пресную пищу: рис, вареный картофель. Еще одна альтернатива – протеиновые коктейли без вкусов и ароматизаторов. Избегайте напитков и блюд с ярко выраженным ароматом: кофе, любая жареная пища, яйца, чеснок, лук, шоколад и продукты с искусственными ароматизаторами, – рассказала она.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!