Синоптики рассказали, какой будет погода 1 сентября

Прогноз погоды на 1 сентября.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1 сентября, сообщает zakon.kz.

Атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на восточные, юго-восточные регионы РК пройдут дожди с грозами, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сильные дожди. На юге, востоке, юго-западе ожидаются усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на юго-востоке - град, на северо-востоке и в центре - туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области ночью на большей части, днем на востоке, юге области ожидается гроза, ночью и утром на севере туман, при грозе порывы ветра 15-20 м/с.

На севере и в горных районах Алматинской области, на востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, град, усиление ветра при грозе 17-22 м/с.

В Туркестанской области в горных районах ожидается гроза, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью на востоке ожидается гроза, ночью и утром на севере – туман.

В Павлодарской области ночью на северо-западе, юго-западе области ожидается туман.

В Мангистауской области на северо-востоке ожидается пыльная буря.

На севере Костанайской, Акмолинской областей, на северо-западе Северо-Казахстанской области, на севере и востоке Карагандинской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 2 градуса.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской областях, на большей части Жамбылской, Костанайской, Алматинской, на западе, юго-западе Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, северо-западе Акмолинской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность,- сообщили в ведомстве.

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