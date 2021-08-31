Казахстанцев пугают платными звонками и сообщениями в WhatsApp

В Минцифровизации опровергли эту информацию.

Пользователи Казнета распространяют сообщение о том, что министр цифрового развития Багдат Мусин предложил сделать платными сообщения и звонки в WhatsApp. Это неправда, передает zakon.kz.

Stopfake.kz сообщает, что источником сообщения является сатирический Instagram-аккаунт Qazinform24. В описании страницы сказано, что все размещенные там публикации являются сатирическими и относятся к категории "фейк ньюс".

МЦРИАП заявляет, что информация о том, что планируется взимать плату за сообщения и звонки в приложении WhatsApp по обычному тарифу, не соответствует действительности. Возможно, авторы фейка вдохновились недавней публикацией о том, что МЦРИАП подготовило приказ, согласно которому сотовые операторы смогут менять тарифы только с согласия абонента, — сообщили в Министерстве цифрового развития.

Ранее пользователи Казнета неоднократно выдавали сатирические новости за реальные. Так, в Сети распространялись сообщения о декриминализации коррупции, присоединении Казахстана к Китаю и прочем.

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