Эксперт развеял популярные мифы о диетах

Необходимо обратиться к специалисту.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал от каких диет необходимо отказаться, сообщает zakon.kz.

В интервью изданию "Народные новости" эксперт отметил, что диеты полезны лишь в тех случаях, когда они показаны при заболеваниях желудка, печени, почек, сахарном диабете, гипертонии.

Польза бытовых диет остается под большим вопросом.

Например, длительное соблюдение белковой диеты приводит к серьезной нагрузке на печень и почки. Если у человека есть хроническая болезнь почек, это может привести к почечной недостаточности. Появились данные, что длительное соблюдение низкоуглеводной диеты отнимает у человека в среднем от 3 до 3,5 лет жизни, - заявил диетолог.

Специалист рассказал также о популярном в последнее время интервальном голодании.

Последние уточняющие данные показывают, что данная диета при длительном применении может приводить к снижению мышечной массы, - уточняет врач.

По словам специалиста, диета должна быть лечебным инструментом.

В случае с оздоровительными и бытовыми диетами, я бы посоветовал обращаться к специалисту, - заключил Гинзбург.

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