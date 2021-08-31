Instagram закроет доступ пользователям, не указавшим дату рождения

Изменения заметят только те пользователи, которые ранее не указывали дату рождения. Теперь при входе в приложение они будут получать уведомления о необходимости добавить в аккаунт эти данные.

Instagram будет требовать от пользователей указать в аккаунтах дату своего рождения. Тех, кто этого не сделает, лишат доступа к сервису, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится на сайте компании.

Эта информация нужна нам для разработки новых функций, [необходимых] для защиты юных пользователей, - указано в сообщении.

Отмечается, что изменения заметят только те пользователи, которые ранее не указывали дату рождения. Теперь при входе в приложение они будут получать уведомления о необходимости добавить в аккаунт эти данные. Если пользователь проигнорирует просьбы, он не сможет зайти в аккаунт.

Компания объясняет новые требования наличием контента, который не подходит для несовершеннолетней аудитории. В настоящее время подобные посты специально размывают, чтобы нельзя было различить содержимое. Теперь же при переходе на подобные фото или видео будут снова требовать ввести полную дату рождения.

Информация о возрасте будет использоваться для создания новых функций безопасности, которые, по словам компании, помогут гарантировать, что определенной возрастной группе будет предоставлен "правильный опыт" использования Instagram.

Еще в марте Instagram внесла изменения в работу соцсети, запрещающие взрослым отправлять сообщения пользователям младше 18 лет, а в прошлом месяце аккаунты пользователей возрастом 16 лет и младше стали закрытыми по умолчанию.

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