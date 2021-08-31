ЧС объявили в Экибастузе

Cтихия нанесла ущерб в 270 млн тенге.

В Экибастузе объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба из-за пожара на насосной станции канала имени Сатпаева, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы областного ДЧС, 29 августа загорелось четырехуровневое железобетонное здание. Огонь уничтожил важное электрооборудование.

В результате пожара приостановлена деятельность насосной станции №2, №3, №4, №5. Материальный ущерб составил 270 млн тенге, - заявили в ведомстве.

Предварительная причина – грозовой разряд.

Как уверяют в руководстве предприятия, угрозы для населенных пунктов, получающих воду из канала, нет.

В Экибастузском водохранилище сейчас имеются 17 миллионов кубометров воды. При этом месячное потребление города составляет менее 2 миллионов кубометров. Таким образом, запаса воды хватит на 5 – 6 месяцев. Ремонтно-восстановительные работы займут около 10 дней. Отметим, за всю историю канала это вторая крупная авария, - говорится в сообщении "Хабар 24".

Леонид Баталов, первостроитель канала им. К. Сатпаева уточнил, то предприятие нуждается в переоснащении, в новом оборудовании.

Иначе будут такие аварии повторяться, потому что линии будут отключать. Грозы не прекратятся ни весной, ни осенью. Это же не первая авария на канале. В 76 году авария была такая же аналогичная на канале. Поэтому каналом надо заниматься, - заключил Баталов.

В связи с пожаром прошло внеочередное заседание городской комиссии по ЧС - на нем объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба.

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