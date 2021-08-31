Столичные полицейские выявили два салона с боди-массажем

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Собранный материал в отношении владельцев заведений направлен в Управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к ответственности
В ходе рейдовых мероприятий по выявлению фактов нарушения мер карантинного режима полицейские Нур-Султана выявили несколько "боди-салонов", сообщает zakon.kz.
В один, функционировавший на проспекте Сарыарка, полицейские наведались в 00:10.
В помещении находились четыре посетителя и восемь девушек, которые предоставляли услуги боди массажа клиентам, нарушая санитарно-противоэпидемические нормы.
Этой же ночью аналогичное нарушение было выявлено в другом салоне "Rezident SPA" по улице Алпамыс, где семь девушек предоставляли услуги боди массажа.
Собранный материал в отношении владельцев заведений направлен в Управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к ответственности. пресс-служба ДП города Нур-Султан
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!